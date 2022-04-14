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Haberler Denizli Denizli’nin ünlü horozu bu kez üzdü

Denizli’nin ünlü horozu bu kez üzdü

14.4.2022

Denizli’nin ünlü horozu bu kez üzdü

DENİZLİ'DE öterken bayılması ile ünü ülke sınırlarını aşan horoz öldü. Denizli'de yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kısa sürede bir çok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı. Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı. Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun öldüğünü duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı. ■ SEBAHATTİN ALP

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