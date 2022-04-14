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Haberler Denizli Şehidin intikamı alındı annesi mezarına koştu

Şehidin intikamı alındı annesi mezarına koştu

Acılı anne Huri Yankayış oğlunun mezarında gözyaşı döktü.

14.4.2022

Şehidin intikamı alındı annesi mezarına koştu

2006'DA Bingöl'de askeri konvoya, PKK teröristlerce açılan ateş sonucu Denizlili Jandarma Er Ömer Yankayış terhisine 20 gün kala şehit oldu. 8 şehidin faili olan 'Şoreş Amed' kod adlı PKK'lı Devrim Kavak, gönderildiği cezaevinden 6 yıl önce firar etti.

Her yerde aranan terörist Kavak'ın, 2019'da Gara'ya TSK ve MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

2006 yılında, eşi Ali Yankayış'ın ölümünün üzerinden 6 ay sonra oğlu Ömer Yankayış'tan gelen şahadet haberiyle yıkılan 68 yaşındaki acılı anne Huri Yankayış, oğlunun fotoğraflarına bakarken gelen müjdeli haberle buruk bir sevinç yaşadı. Haberi alır almaz şehit oğlu ve kocasının mezarına giden şehit anası, "Ömer'im katilini öldürmüşler sen rahat uyu. Ali'm oğlumun katili vurulmuş, sana müjde vermeye geldim. Rahat uyuyun beraber" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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