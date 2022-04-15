Hayvan üreticisine bir yılda 1 milyon destek veriliyor

DENİZLİ Çal'da küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerine nakliye desteği verilmeye başlandı. İlçede yaşayan binden fazla üreticinin her biri, ortalama bin lira nakliye bedeli ödemekten kurtuldu. İlk etapta Çal Belediyesi'ne kaydını yaptıran 450 üreticinin 201 ton arpası, Denizli Toprak Mahsülleri Ofisi'nden alınarak Çal'a getirildi ve üreticilere teslim edildi. Bundan sonraki aşamalarda da üreticiler belediyeye kayıt yaptıracak, bu kayıtlarla Toprak Mahsülleri Ofisi'nden bedelsiz arpa nakliyesine devam edilecek.■ SEBAHATTİN ALP

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