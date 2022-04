Pamukkale’ye bahar geldi! Turistlerin akınına uğradı

"HER YER BEMBEYAZ BULUTLARIN ÜSTÜNDE GİBİSİNİZ"

İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Pamukkale'yi ziyarete gelen Yadigar Sönmez, doğal güzelliği çok beğendiği belirterek, "Çok yıllar önce geldim o zamanlar genç kızdım, tabi ki her zaman olduğu gibi her yer günden güne güzelleşiyor. Muhteşem bir yer olmuş, zaten burası ayrı bir yer başka bir dünya, başka bir gezegen gibi çok değişik. Ama çok kalabalık, inanılmaz kalabalık tabii yazın herhalde daha da kalabalık olur. Bembeyaz, sıcak sular, keşke burada yaşayabilsem. Yabancı kişilerin buraya gelmesi ve görmesi tabi ki gayet doğal, çünkü inanılmaz doğaüstü bir yer. Sıcak suları gerçekten çok güzel burada yaşamak gibi bir şansımız olabilse, farklı bir yer. Burası farklı bir doğa, farklı bir ambiyansı var. Nasıl söylenir bilmiyorum ama yabancıların eminim ki dikkatini çeken bunlardır, sıcak suyun doğal olarak çıkmasıdır. Her yer bembeyaz bulutların üstünde gibisiniz" diye ifade etti.