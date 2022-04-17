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Haberler Denizli Emekli polis evinde ölü bulundu

Emekli polis evinde ölü bulundu

17.4.2022

Emekli polis evinde ölü bulundu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli polis memuru evinde ölü bulundu. Olay, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOPSİ YAPILACAK
POLİS memuru emeklisi 66 yaşındaki Nihat Kaç, yakınları tarafından evinde hareketsiz dururken bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kaç'ın cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yanında silah bulunan Kaç'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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