Kayıp avukatın eşine şok ceza

Denizli'de 3 yıldır kayıp olan, hakkında çok sayıda dolandırıcılık şikayet bulunan Avukat Burhan Ünal'ın eşi Hülya Ünal, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada, 1 milyon 250 bin TL para ve 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Burhan Ünal'ın müvekkillerinden A.B., Ünal çifti tarafından dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. A.B., Ünal'ın 'Kaçak vergi miktarınız yüksek. Mal varlığınızı muvazaalı olarak kaçıralım' diyerek işyeri ve evini temlik edip dolandırıldıklarını, işyeri ve evin Hülya Ünal'ın üzerine devrettiğini iddia etti. Hülya Ünal eşinde vekaleti olduğunu, olaydan haberi olmadığını söyleyip beraatini istedi. Kararda, Hülya Ünal'ın devir ve çeklerden bilgisi olmadığını söylemesine rağmen, bankadan kendisi tarafından tahsil edildiği belirtildi. Mahkeme, Hülya Ünal'a 1 milyon 250 bin TL para ve 7 yıl hapis cezası verdi. ■ SEBAHATTİN ALP