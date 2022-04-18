Denizli’nin 6 asırlık geleneği Karahüyük ekmeğinin tek temsilcisi kaldı

"GURBETÇİLER ÖZEL İLGİ GÖSTERİYOR"

Mahir Sağ, babaannesi Hanım Sağ'ın da 20 yıl kadar bu mesleği yaptığını ve pazarda sattığını ifade etti.

Bölgeye dışarıdan gelenlerin mutlaka ekmekten aldığını belirten Sağ, "Bu ekmeği almak için Aydın, İzmir'den gelenler var. Gurbetçiler özel ilgi gösteriyor, Avrupa'nın çeşitli kentlerine alıp götürüyorlar." ifadelerini kullandı.