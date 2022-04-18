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Haberler Denizli İstismar iddiası ortalığı karıştırdı! Komşularının evini basıp eşyalarını yaktılar

İstismar iddiası ortalığı karıştırdı! Komşularının evini basıp eşyalarını yaktılar

Denizli'de yaşanan olayda bir aile, komşularının cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıya kalınca evini terk etti. Kentten ayrılan komşularının evini basan çevredekiler, evi basarak eşyaları dışarı attı ve ateşe verdi. Polis olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı.

İHA

18.04.2022, 15:13

Denizli'de aynı apartmanda yaşayan komşularının cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan aile, evi terk etmek zorunda kaldı. Kentten ayrılmak zorunda kalan komşularının evine giren kalabalık aile grubu, eşyaları dışarı çıkararak ateşe verdi.

İstismar iddiası ortalığı karıştırdı! Komşularının evini basıp eşyalarını yaktılar

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı apartmanda oturan komşu aileler arasında, 3 gün önce cinsel istismar suçlaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ve iddiaların çevrede de durulması üzerine, suçlamanın tarafı olan aile eşyalarını geride bırakarak evi terk etmek zorunda kaldı. Komşularının gece apar topar evden ayrıldıklarını fark eden öfkeli aile fertleri, kapısını kırarak girdikleri boş dairedeki eşyalardan bazılarını sokağa atarak ateşe verdi.

İstismar iddiası ortalığı karıştırdı! Komşularının evini basıp eşyalarını yaktılar

Mahalledeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevreden toplananlarla birlikte kalabalıklaşan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise dışarıda yanan eşyalara müdahale ederek söndürdü.

İstismar iddiası ortalığı karıştırdı! Komşularının evini basıp eşyalarını yaktılar

Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği aile, daireden çıkarak sokakta beklemeye başladı. Etrafın temizlenmesinin ardından aileler evlerine dağılırken, ekipler ise her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede tedbirlerini artırdı.

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