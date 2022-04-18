İstismar iddiası ortalığı karıştırdı! Komşularının evini basıp eşyalarını yaktılar

Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği aile, daireden çıkarak sokakta beklemeye başladı. Etrafın temizlenmesinin ardından aileler evlerine dağılırken, ekipler ise her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede tedbirlerini artırdı.