82 yıldır Ramazan borusuyla oruç açıyorlar

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesi, Ramazan ayında özel bir geleneği yıllardır sürdürüyor. Vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını 1940'lı yıllardan itibaren kullanılan ve Türkiye'de sadece 3 tane bulunan Ramazan borusunun sesiyle açıyor. Buldan'da Ramazan aylarının vazgeçilmez alışkanlarından birisi haline gelen Ramazan borusu, İzmir eski Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından hediye edildi.

SESİ HER YERDEN DUYULUYOR

GEÇMİŞ yıllarda kullanılan Ramazan topunun infilak etmesi üzerine bir belediye zabıtasının hayatını kaybettiği ilçede, 82 yıldır Ramazan borusuyla oruç açma geleneği aralıksız olarak sürdürüldü. Buldan'daki Ramazan borusunun her yıl bakımını yapan bobinaj ustası Kadir Başözen, "Ramazan borusu geleneğini yaşatmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her yıl bakımını yapıyorum. Yaklaşık 2 dakika ötüyor. Aynı zamanda bayram arifelerinde ve 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü saat 09.05'te saygı olarak sirenimiz çalışıyor. Sesi Buldan'ın her yerinden rahatlıkla duyuluyor" dedi.