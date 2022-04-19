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Haberler Denizli Alev topuna döndü! Sürücü yolda dehşeti yaşadı

Alev topuna döndü! Sürücü yolda dehşeti yaşadı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanların kapladığı yol bir süre trafiğe kapatılırken, araç ise kullanılmaz hale geldi.

İHA

19.04.2022, 14:28

Alev topuna döndü! Sürücü yolda dehşeti yaşadı

Yangın, Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda seyir halinde olan minibüsten henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına aldığı minibüs, alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği minibüse müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Kısa süre sonra yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Dumanların kapladığı yol bir süre trafiğe kapatılırken, araç ise kullanılmaz hale geldi.

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