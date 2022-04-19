Haberler Denizli Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı

Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı

Denizli’de karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.