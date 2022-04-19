  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı

Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı

Denizli’de karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.

İHA

19.04.2022, 17:01

Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı

Denizli'de 27 Mart 2022 tarihinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana gelen kazada, Ali Marım Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Vehbi Tanrıöven (78), kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Ailenin başlattığı hukuk mücadelesinin ardından vicdansız sürücünün yakalanması güvenlik güçleri harekete geçti. Aradan geçen 23 günlük sürenin ardından Y.Ö., adli makamlara giderek teslim oldu. Gerçekleşene işlemlerin ardından Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA