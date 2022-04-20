Abay ailesine Bayram erken geldi

DENİZLİ'DE yaşayan 22 yaşındaki Raziye Abay'ın karnındaki 26 haftalık bebeğine, Türkiye'de her 3 bin bebekten 1'inde görülen "Spina Bifida (Ayrık omurga hastalığı)" tanısı konuldu. Bebeğin felçli doğabileceği, bebekte ilerleyen dönemlerde yürüme zorluğu ya da skolyoz gibi rahatsızlıkların oluşabileceği anlatılan genç anneye gebeliğin sonlandırılması tavsiye edildi. Denizli'nin Kadın Doğum alanında tanınmış hekimlerinden Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçen anne adayı Raziye Abay, bebeğinin sinirlere zarar gelmediğini öğrenince gebeliği sürdürme kararı aldı.

Dünyaya gözlerini yeni açan bebek, göbek bağının kesilmesinin ardından operasyona alındı. Gerçekleşen başarılı operasyon ile bebek anneden önce sağlıklı bir şekilde ameliyathaneden çıkarılarak gözlem amaçlı yoğun bakıma çıkarıldı. Minik bebek, 10 gün sonra şifa ile taburcu edildi. Gebeliğin sonlandırılması istenmesine rağmen ailesine erken bayram sevinci yaşatınca "Bayram" ismi verilen bebeğin bacakları ile kaslarında herhangi sinirsel hiçbir sıkıntı ve fonksiyon kaybı gözlemlenmediği belirtildi. ■ SEBAHATTİN ALP