Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokakta yürürken daha önce aralarında husumet olan çocukla karşılaşan 7 kişilik grup, yaşanan sözlü tartışmanın ardından bir anda çocuğa saldırdı. Tartışmanın bir anda yerini kavgaya bıraktığı olayda kaba kuvvete başvuran şehir eşkıyaları, tek başına korumasız kalan çocuğu aralarına alıp yerde sürükleyerek acımasızca tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında terör estiren grubun çocuğu linç etmeye çalıştığı anlara tanık olan kalabalık, çocuğu kurtarmak yerine olayı film seyreder gibi izlemeyi tercih etti.

ARAYA GİREN ESNAFI DA DÖVDÜLER

Kavgaya tanık olan duyarlı bir esnaf, 7 kişinin saldırısına uğrayan çocuğu kurtarmak için kendi canını riskte atıp araya girme çabasının bedelini ağır ödedi. Şehir eşkıyaları, esnafa önce küfürler savurdu, sonra ise öfkelerini ona yönelterek, tekme tokat darp etmeye başladı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlarda yerde sürükledikleri esnafı döven grup, kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden hızlıca kaçtı. ■ SEBAHATTİN ALP