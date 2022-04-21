Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısıra bilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı.

Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; 'Anne çok kötüyüm' diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; 'Anne korkuyorum', 'Köpek ısırırsa tekrar' şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu" diye ifade etti.