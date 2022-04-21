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Haberler Denizli Denizli'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Denizli'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Denizli'de boş bir arazide oynayan iki çocuktan birini sokak köpekleri hedef aldı. Talihsiz çocuğa saldıran 5 sokak köpeği 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın'a dehşeti yaşattı. Baldırında derin kesikler oluşan çocuğun ölü taklidi yapmasıyla köpekler bir süre sonra oradan ayrıldı.

İHA

21.04.2022, 13:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022, 13:24

Denizli'de başıboş dolaşan 5 köpek, arazide oynayan 2 çocuktan 1'ini hedef alarak saldırdı. Derin kesikler oluşan baldırına 15 dikiş atılan çocuk, ölü taklidi yaparak parçalanmaktan kurtuldu.

Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda; 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanında bulunan arkadaşı ile beraber evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı.

Tam o esnada çevrede devamlı bulunan başı boş 5 köpek, bir anda Tunçkın'ı hedef alarak baldırından ısırdı.

Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları ise korkuyla anlattı.

Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

"ÇOCUĞUM BEKLEMEMİŞ OLSA DAHA FELAKET ŞEYLER OLACAKTI"
Geceleri dahi köpeklerden korkmaya başlayan oğlu için başka çocukların başına gelmemesi amacıyla seslenen anne Elveda Tunçkın, "Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak 'Anne köpek ısırdı' beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı.

Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısıra bilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı.

Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; 'Anne çok kötüyüm' diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; 'Anne korkuyorum', 'Köpek ısırırsa tekrar' şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu" diye ifade etti.

Denizli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölü taklidi yaparak kurtuldu

"ISIRDIĞI YER DERİN"
Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve geceleri uykusunda köpek görmeye başlayan Tahir Mert Tunçkın "Biz arkadaşımla oynamaya gitmiştik. Sonra köpek beni ısırdı, hızlıca eve geldim. Biraz korktum, acıdı. Isırdığı yer derin. Doktor, 'Buna dikiş atılmaz şuanda' dedi. Pansuman yaptı" dedi.

KAÇMA ANI KAMERADA
Öte yandan saldırıdan sonra kaçma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların olayın gerçekleştiği yere gitmesi ve ardından koşarak uzaklaşması yer aldı.

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