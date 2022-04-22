Pamukkale Belediyesi’nin projeleri ödüle doymuyor

PAMUKKALE Belediyesi, 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Tarihi Belenardıç Camii Restorasyonu ile birincilik, PAKUT kurulması projesiyle de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Antalya'da düzenlenen törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bizzat katıldı. Pamukkale Belediyesi 2021 yılını 5 ödülle kapatırken, daha 2022 yılının ilk aylarında da 4 ödülün sahibi olmayı başarmıştı.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

BÖYLECE 2022 yılının beşinci ve altıncı ödülünü de almış oldu. Başkan Örki, alınan iki ödülün de öneminin çok büyük olduğunu belirterek, "138 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Belenardıç Camimiz 1884 yılında inşa edilmiş ve iç kısmındaki panolardaki kalem işi süslemelerle değerine değer katan bir camimiz. 1 yıl gibi bir sürede restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz hafta itibariyle Denizli turizmine katkı sağlamaya da başladı. Özel turizm firmaları, kültür turları ve boyalı camiler turlarına camimizi listesine aldı. Diğer ödülümüzü de PAKUT yani Pamukkale arama kurtarma ekibi projesi ile aldık. Bizim en çok önemsediğimiz projelerimizden birisiydi. Temmuz 2020'den bugüne ekiplerimiz ciddi bir eğitimden geçiyor, yüzlerce saat eğitim alındı. 25 kişilik ekip kuruldu. Tamamen gönüllü bir ekip. Olası bir afet durumunda Pamukkale Belediyesi olarak bizim bilinçli şekilde hareket etmemiz için bu gerekliydi. Bizde bu düşünceler ile eğitimli, lisanslı hatta akredite edilmiş bir ekibe ihtiyaç olduğunu gördük" dedi.

EKİBİMİZ TESCİLLENDİ

BAŞTA AKUT olmak üzere çeşitli sivil destek kurumlarının ciddi eğitimler verdiğini anlatan Başkan Örki, "Bu ödül ile Pamukkale Arama Kurtarma Ekibimiz tescillendi diyebilirim. Bu yolda emek gösteren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Ödül töreninin düzenlediği salonda yarışmaya katılan projeler sergilenirken, Başkan Avni Örki yapılan seçimde tekrar Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen üyeliğine seçildi. ■ SEBAHATTİN ALP