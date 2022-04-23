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Haberler Denizli Biri hastaneye diğeri karakola

Biri hastaneye diğeri karakola

23.4.2022

Biri hastaneye diğeri karakola

DENİZLİ'DE trafikte yol verme yüzünden yaşanan kavgada yumruklar havada uçuştu. Merkezefendi ilçesi Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin, yaya geçidinde kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen yaya, öfkeyle sürücüye bağırmaya başladı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü ile yaya arasında itişmeler başladı. Bir anda tekme ve yumruklarla birbirlerine vurmaya başlayan yaya ve sürücüyü, vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşların elinden kurtulmayı başaran yaya, üzerine koşarak gittiği sürücüyü tek yumrukla yere serdi. Yüzüne isabet eden yumruklarla kanlar içinde yerde kalan sürücü hastaneye kaldırıldı. Onu yaralayan yaya ise karakola götürüldü.

■ SEBAHATTİN ALP

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