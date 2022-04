Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 11 yılını Yeni Asır’a anlattı

Denizli Belediye eski Başkanı Nihat Zeybekci'nin milletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine belediye başkanvekilliği görevine getirilen Osman Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 30 Mart 2014'teki yerel seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak tekrar Denizli Büyükşehir belediye başkanı seçildi.

BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT

Hayata geçirilen en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 500, 1000 ve 2000 kişilik salonları, nikah salonları, atölyeleri, seminer salonları ve 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) ile tiyatrodan, konsere, sergiden panele ev sahipliği yapıyor. Denizli'de bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olan merkezde pandeminin azalmasıyla birlikte etkinliklerini de artırdı. Başkan Zolan, "Şehrimizde daha önce 300-500 kişilik salonlarımız vardı, binlerce kişinin aynı anda katıldığı programlar yapamıyorduk. Şimdi çok şükür dilediğimiz etkinliğimizi yapabiliyoruz" dedi.

KIŞ TURİZMİNİN GÖZDESİ

Pamukkale'nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi, bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan tesis, geçen yıl yapılan dünya standartlarındaki yol kalitesi ve bu yıl tamamlanması planlanan 4 katlı sosyal tesisi ile değerine değer katacak. Bozdağ'da bulunan merkez, en uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik mekanik tesislerle amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor. Başkan Zolan, Denizli Kayak Merkezi ile kentin var olan turizm potansiyelini dört mevsime yaydıklarını belirterek, tesisin kış turizminin yeni gözdesi olduğunu söyledi.

DÜNYA 2'NCİSİ BÜYÜKŞEHİR

Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda ilk olarak Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha sonra tarihi bir başarıya daha imza attı. Paris, Los Angeles ve Mexico City gibi dünya kentlerini geride bırakarak 27 ülkedeki 54 kent arasından dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşadı. Başkan Osman Zolan, Türkiye'de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3. büyükşehir olduklarına dikkati çekerek 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında yüzde 21 azaltım hedeflediklerini söyledi.



CAN DOSTLARA DESTEK

TÜRKİYE'DE sokak hayvanları için yapılan en modern tesislerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi, 3 yıldır can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Kompleks bugüne kadar 51.700 sokak hayvanını misafir etti. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan tesis sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da el uzatıyor. Kendine bakamayacak durumda olan hayvanlara bir ömür boyu sıcak yuva olan dev tesis sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişiyor. Bu kapsamda bugüne kadar 4 bin 700 dolayında can dostu kendine yuva buldu.



ÇİN SEDDİ'Nİ AŞTI PEKİN'E ULAŞTI

DESKİ olarak bugüne kadar 7 bin kilometre üzerinde altyapı inşa ettiklerini ve içerisinden araç geçebilecek kapasitede devasa altyapı yatırımları yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "2014 yılından itibaren yaptığımız altyapı hatlarımızın toplam uzunluğu Denizli'den Çin Seddi'ni de aşarak Pekin'e ulaştı. İçerisinden araba geçen büyüklükte devasa altyapı yatırımlarında vatandaşlarımız da bizlere güvendi, her zaman destekledi. Bu yatırımlarımız inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek" dedi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar kent genelinde 4 bin 250 km içme suyu, 2 bin 250 km kanalizasyon hattı, 500 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 7 bin kilometrelik altyapı hattını hizmete aldı.





SÖZ VERDİK YAPIYORUZ

DENİZLİ'NİN uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi'nin yapımı da devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde inşa edilecek proje ile taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi restorasyonun ardından Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçecek. 2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Başkan Zolan, uzun yıllardır hayali kurulan kent müzesinin Denizli turizmine çok büyük katkı sağlayacağını ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir rol oynayacağını söyledi.





ŞEHRİN YARDIM MELEKLERİ

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bugüne kadar 12 bin 678 kişiye evde bakım, 18 bin 146 kişiye evde sağlık ve 7 bin 132 kişiye de hasta nakil hizmeti olmak üzere toplamda ihtiyaç sahibi 37 bin 956 vatandaşın imdadına koştu. Ekipler 38 bin dolayında vatandaşı belirli aralıklarla 740 bin kez ziyaret ederek hizmet verdi. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin kentte çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini ve klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında vatandaşların gönüllerine dokunan en önemli proje olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Biz 'Denizli'mizde kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz" dedi.

Sebahattin Alp