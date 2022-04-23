Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizli’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Bu sırada aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

Şehidin babası Salim, annesi Elif, kardeşleri Melike, Seda, Seher Kaya ve eşi Gamze Kerek taziyeleri kabul etti. Şehidin cenazesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin'in ikindi vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı. Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şehit Kerek'in bir süre önce nişanlısı Gamze ile nikah kıydıkları, iki ay sonrada yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.