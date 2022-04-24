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Haberler Denizli Ecel sokakta yakaladı! Ne yaptılarsa hayata döndüremediler

Ecel sokakta yakaladı! Ne yaptılarsa hayata döndüremediler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı bir adam yolda yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar yardım için yanına koşup kalp masajı yaptı. Oraya gelen 112 ekipleri ambulansa alıp kalp masajına devam etse de yaşlı adamın hayatını kaybettii belirlendi.

İHA

24.04.2022, 14:03

Ecel sokakta yakaladı! Ne yaptılarsa hayata döndüremediler

Denizli'de yolda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam, vatandaşlar ve 112 ekiplerinin yaptığı kalp masajlarına rağmen ambulansta hayatını kaybetti.



Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Barış Caddesi üzerinde yürürken aniden fenalaşan yaşlı adam, bir süre duraksadıktan sonra eline kalbine koyarak yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar, yere yığılan adamı kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, yere yığılan adama sağlık görevlilere gelene kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı adama kalp masajı yaptıktan sonra ambulansa aldı. Burada da müdahalelere devam eden görevliler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.



Aniden fenalaşarak yere yığılan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatının kaybeden kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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