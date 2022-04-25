Ayrılmak isteyen sevgilisini sırtından bıçakladı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi'ndeki bayram meydanına götüren Necla Avcı, burada birlikte yaşadığı ancak ayrılmak istediği TIR şoförü Alpaslan Zeybek ile karşılaştı.

ARAYA GİRENİ DE YARALADI

Ayrılma talebini kabul etmeyen Zeybek ile Avcı arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda yerini kavgaya bıraktı. Çocuklarının çığlıklarına aldırma

aldırmadan annelerini darp eden Alpaslan Zeybek, yanındaki bıçakla talihsiz kadını sırt bölgesinden toplam 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Öner isimli vatandaş da bu sırada bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



KAÇARKEN BIÇAĞI ATMIŞ

OLAY yerine gelen sağlık görevlileri, Necla Avcı'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Avcı, ileri tetkikler için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Ali Öner ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bulunurken, saldırgan Zeybek saatler sonra jandarmaya teslim oldu.

SEBAHATTİN ALP