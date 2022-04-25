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Haberler Denizli Ayrılmak isteyen sevgilisini sırtından bıçakladı!

Ayrılmak isteyen sevgilisini sırtından bıçakladı!

Denizli’de çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, ayrılmak istediği Alpaslan Zeybek tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Kaçan saldırgan, daha sonra jandarmaya teslim oldu

25.4.2022

Ayrılmak isteyen sevgilisini sırtından bıçakladı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi'ndeki bayram meydanına götüren Necla Avcı, burada birlikte yaşadığı ancak ayrılmak istediği TIR şoförü Alpaslan Zeybek ile karşılaştı.

ARAYA GİRENİ DE YARALADI
Ayrılma talebini kabul etmeyen Zeybek ile Avcı arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda yerini kavgaya bıraktı. Çocuklarının çığlıklarına aldırma
aldırmadan annelerini darp eden Alpaslan Zeybek, yanındaki bıçakla talihsiz kadını sırt bölgesinden toplam 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Öner isimli vatandaş da bu sırada bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

KAÇARKEN BIÇAĞI ATMIŞ
OLAY yerine gelen sağlık görevlileri, Necla Avcı'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Avcı, ileri tetkikler için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Ali Öner ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bulunurken, saldırgan Zeybek saatler sonra jandarmaya teslim oldu.

SEBAHATTİN ALP

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