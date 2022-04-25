Sosyal medyada küfürleşmenin sonu kötü bitti! Kavgada kan aktı

Burada sözlü tartışmanın ardından yaklaşık toplanan 15 kişilik grup birbirine bıçakla ve yumruklarla saldırdı. Kavgada Mahmut A. vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, yanında çağırdığı Yusuf D. (19) ise elinden ve belinden bıçaklandı. Grubun etrafa dağıldığı esnada olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.