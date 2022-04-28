Bayramda satılan baklavalar için katkılı şeker uyarısı! Nasıl anlaşılır?

Geçen yıllara göre Ramazan ayında satışların oldukça iyi gittiğini bayram telaşının başladığını söyleyen Pastane İşletme Müdürü Bülent Mercan , "Ramazan ayının son günlerine geldik. Tatlı bir telaş başladı ve oda tatlı telaşı şu anda yoğun bir şekilde siparişleri almaya devam ediyoruz. Genelde kampanyada yapmış olduğumuz da normal baklava, ev baklavası tarzında ürünler daha çok tercih ediliyor. Arife günü yoğunlaşacağız gelen siparişleri müşterilerimize teslim edeceğiz şuan için gayet memnunuz. Talebimiz şuan için geçen yıla göre yüzde 30 ile 40 arasında arttığını görüyorum. Malum geçen yıl bütün dünyanın başındaki pandemi olayından dolayı etkilenmiştik. Ama bu sene maşallah çok çok daha iyi gidiyoruz, daha iyi olacağına eminim" diye konuştu.