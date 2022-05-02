Ukrayna’daki savaştan kaçıp Denizli’ye sığındı! İki çocuğuyla yaşam savaşı veriyor

Türkiye'de bulundukları için mutlu olduğunu ve güvende hissettiğini dile getiren Leontieva şöyle konuştu:

"Bütçem yettiği kadar önce yaşam malzemelerini aldım. Birkaç tabak, kaşık çatal alabildim. Çocuklarıma bir yatak, kendime bir yatak, masa ve sandalye alabildim. Burada çocuklarımın hayatı tehlikede değil, en önemlisi bu. Eskiden çocuklarım en fazla babalarıyla vakit geçiriyordu. Şimdi babalarını her saat başı soruyorlar. Çocuklarım savaşın ne olduğunu anlayamadıkları için sürekli babalarını soruyorlar. Arada telefonla eşimle konuşuyoruz ama bu çocuklarım için yeterli olmuyor."