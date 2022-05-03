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Haberler Denizli Denizli'den otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

Denizli'den otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dilencilere müdahale etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Mustafa Demir, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

AA

03.05.2022, 16:49

Denizli’den otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliğinde görevli Mustafa Demir, Ankara Bulvarı ile Üçgen Köprülü Kavşağı yakınlarında bölgedeki dilencilere müdahale etmek için polis otosundan inip karşıya geçmek istedi.

Bu sırada Demir, Bilal İsanç'ın kullandığı 60 KA 744 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü.

Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis memurunun kolundan yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü İsanç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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