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Haberler Denizli Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1’i öldü

Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1’i öldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evde baygın bulunan 2 kız kardeşten 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

03.05.2022, 20:45

Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1’i öldü

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bayram nedeniyle Bahriye Ala (66), kardeşi Hayriye Ç.'nin (60) yanına gitti. Aradan geçen süre zarfından kendilerinden haber alamayan yakınları eve gittiğinde 2 kardeşi hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri baygın bulunan kardeşleri Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri çevrede inceleme gerçekleştirirken Bahriye Ala'dan kötü haber geldi.

Yaşlı kadının doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kardeş Hayriye Ç.'nin ise durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Öte yandan vücutlarında herhangi bir yara ize rastlanılmayan 2 kız kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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