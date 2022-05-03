  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Pompalı tüfekle vuruldu ayağı parçalandı! Tetiği çeken 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Pompalı tüfekle vuruldu ayağı parçalandı! Tetiği çeken 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Denizli'de yaşanan korkunç olayda 16 yaşındaki çocuk husumetli olduğu bir genci pompalı tüfekle vurdu. Vurulan 21 yaşındaki Mehmet A.'nın ayağı parçalandı. Bölgede inceleme yapan ekipler çalışma sırasında çalılıklar arasından gelen gizemli ses sonucu bir cep telefonu buldu. İşte ilginç olayın detayları...

İHA

03.05.2022, 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 10:51

Pompalı tüfekle vuruldu ayağı parçalandı! Tetiği çeken 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Denizli'de 16 yaşındaki husumetli olduğu çocuk tarafından boş arazide pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı. Yaralının dolandırıcılık suçundan aranması olduğunun öğrenildiği olayda tüfekte inceleme yapan ekipler, çalılıklardan gelen ses sonrası gizemli telefonu buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; boş arazide buluşan Halil C.S. (16) ve Mehmet A. (21) arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ardından eline pompalı tüfeği alan Halil C.S., yakın mesafeden Mehmet A.'ya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği genç ayağının parçalanması sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çocuğun panikle kaçmasının ardından sesi duyan güvenlik görevlisi olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ayağı parçalanan yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇALILIKLARDAN GİZEMLİ TELEFON BULUNDU

Olayın gerçekleştiği boş araziye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelinin kaçarken arkasında bıraktığı pompalı tüfekte çalışmalarını gerçekleştirirken, çalılıklardan ses duydu. Araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri çalılıklardan kime ait olduğu bilinmeyen telefon buldu. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, topladığı deliller sonrası işlemlerini tamamladı. Aradan geçen yaklaşık 4 saatlik çalışmaların ardından kayıplara karışan Halil C.S. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralının ise dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

"İLK MÜDAHALE GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAPMIŞ"

İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Kadircan Polat, "Parkta oturuyorduk ve silah sesi duyduk. İlk önce dikkate almamıştık, sonrasından Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Gittiğimizde 16 yaşındaki çocuğu 21 yaşındaki gence yakın mesafeden ateş etmiş. İlk müdahaleyi zaten güvenlik görevlisi yapmış, ambulansı falan onlar çağırdı. Olay yerinde bir telefon bulundu ve ekipler incelemeye aldı, kimin olduğu belli değil" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA