Haberler Denizli Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Akbulut ailesi otomobille Denizli'den Edirne'ye bayram ziyaretine giderken, yaşanan acı olay sonucu otomobil Tunca Nehri'ne uçtu. Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybederken, 74 yaşındaki Nursel Akbulut ise yaralandı. O sırada otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koşarak, ters dönen araçta sıkışan kazazedeleri kurtarmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlardan biri ise korkunç manzara ile karşılaştı.