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Haberler Denizli Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Akbulut ailesi otomobille Denizli'den Edirne'ye bayram ziyaretine giderken, yaşanan acı olay sonucu otomobil Tunca Nehri'ne uçtu. Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybederken, 74 yaşındaki Nursel Akbulut ise yaralandı. O sırada otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koşarak, ters dönen araçta sıkışan kazazedeleri kurtarmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlardan biri ise korkunç manzara ile karşılaştı.

İHA

03.05.2022, 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 13:41

Edirne'de bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada, karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Edinilen bilgiye göre, Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyüne bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri'ne uçtu. Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koştu.

Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Nehre yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesini olduğunu fark etti, komşunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı. Haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut, hayatını kaybettiği annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazasında acı tesadüf! Yardıma koştu; ölenleri görünce yıkıldı...

Köye bayram için geldiklerini belirten Muhtar Ahmet Bolu, "Köyümüze gelen yol üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybedip dereye uçmuş. Araçta toplam 3 kişilermiş. Aldığımız bilgilere göre 2 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmış. Kendileri köylümüz senede 8, 10 kere köye gelen birileri. Denizli'ye çalışmak için gittiler. Kardeşi ve buradaki diğer vatandaşların yardımıyla çıkarmışlar" dedi.

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