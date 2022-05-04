Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Kuzugöbeğini bulup dolmasının yapan Nermin Uysal, "Kuzugöbeği mantarını hep soğanla kavurup yumurtalarsınız, bu kez bir değişiklik yapın ve ziyafete dönüştürün. Denemenizi tavsiye ederim. Hele içini fazla yapıp pilav üzerinde sunumu daha güzel olur" dedi.