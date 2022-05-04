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Haberler Denizli Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Denizli'nin Çameli ilçesindeki Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak mahallerinde yer alan dağlık ve ormanlık alanlarda bulunan kuzugöbeği mantarlarını toplayan vatandaşlar özellikle bayram tatilinde yoğunluk oluşturdu. Alışılmışın dışında tadıyla dikkat çeken kuzugöbeği, aynı zamanda büyük br besin deposu, kilosu ise 500 liraya kadar alıcı bulabiliyor.

İHA

04.05.2022, 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 10:53

Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, kilosu 500 TL'ye kadar alıcı bulunan kuzugöbeği mantarı avına çıktı.

Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Nisan ayı sonlarından Mayıs ayının sonuna kadar Çameli'nde bol miktarda toplanan kuzugöbeği mantarı, bölge halkının hem ekonomisine katkı hem de sofralarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Hafta sonlarının yanı sıra Ramazan Bayramı tatilini de fırsata çevirenler, kuzugöneğinin bolca bulunduğu Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak mahallerindeki dağlık ve ormanlık alanlara akın etti.

Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Topladığı kuzugöbeğini kilosu 500 TL'ye kadar gelen tüccarlara satan vatandaşlar, aile bütçesine ekonomik yönden de büyük katkı sağlıyor.

Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Aynı zamanda büyük bir besin deposu olan kuzugöbeği, alışılmışın dışında bir tat olarak ayrı bir lezzet sunuyor.

Denizli ormanlarında kuzugöbeği avı! Kilosunu 500 liraya satıyorlar

Kuzugöbeğini bulup dolmasının yapan Nermin Uysal, "Kuzugöbeği mantarını hep soğanla kavurup yumurtalarsınız, bu kez bir değişiklik yapın ve ziyafete dönüştürün. Denemenizi tavsiye ederim. Hele içini fazla yapıp pilav üzerinde sunumu daha güzel olur" dedi.

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