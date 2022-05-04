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Haberler Denizli Denizli'de jandarmadan bayram denetimi! 401 sürücüye ceza kesildi

Denizli'de jandarmadan bayram denetimi! 401 sürücüye ceza kesildi

Denizli'de, Ramazan Bayramı'nda havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kurallara uymayan 401 sürücüye 121 bin 414 lira ceza uyguladı.

AA

04.05.2022, 17:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 17:49

Denizli’de jandarmadan bayram denetimi! 401 sürücüye ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun arttığı noktalardaki kontrollerini sürdürdü. Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapıldı.

"Mil Mi-17" tipi helikopterle yapılan denetime, basın mensupları da katıldı. Helikopterden, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere ceza uygulandı.

Jandarmanın Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 30 Nisan'dan bu yana yaptığı denetimlerde, 13 bin araç sorgulandı, 401 sürücüye 121 bin 414 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 84 araç trafikten men edildi, 28 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. 74 sürücüye de hız sınırını aştığından ceza uygulandı.

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