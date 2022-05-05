Amatör kaleci ağaca asılı olarak bulundu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde berberlik yapan ve Kelekçispor'un da kalecisi olan Yunus Ünal (23) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşamına son verdi. Dün sabah saatlerinde telefonlara cevap vermeyen arkadaşları Yunus Ünal'ın evine gitti. Arkadaşları Ünal'ı evinin bahçesindeki ağaca asılı halde buldu. Mahalle halkı ve esnafı tarafından sevilen gencin cenazesi dün ikindi namazı sonrası Kelekçi Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ SEBAHATTİN ALP

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