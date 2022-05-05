Bayramlaşmak için yakınlarını ziyarete gelen üç farklı ildeki ailelerin bayramları zehir oldu. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kız kardeşten biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise, eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk babası Abidin Sekendiz, bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu. Diyarbakır'da ise 45 yaşındaki Kasım Dizman evine giden yakınları tarafından ölü bulundu.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bayramlaşmaya gelen yakınları tarafından hareketsiz bulunan 2 kardeşten 1'i öldü diğerinin durumu ise ağır. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kız kardeş Bahriye Ala (65) ve Hayriye Çakmakçı (61) bayramlaşmaya gelen yakınları tarafından harekesiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahriye Ala müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kardeşi Hayriye Çakmakçı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çakmakçı'nın tedavisi sürüyor.

EVİNDE KIZI İLE DAMADI BULDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan evli ve 4 çocuk babası Abidin Sekendiz (69), bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu. Şükriye Akbal, eşi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle tek başına yaşayan babası Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti. Akbal çifti zili çalıp bir süre bekledi. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapının açık olduğunu fark eden çift eve girdi. Abidin Sekendiz'i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sekendiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayram ziyaretinde acıyı yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Sekendiz'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEBAHATTİN ALP/ SERKAN ÖZCAN