Düğün magandaları yine durmadı! O anları sosyal medyada paylaştılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde havaya rast gele ateş eden 4 kişinin, bu anlara dair şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayını ihbar olarak değerlendirdi. Mahallede düğününe ait canlı yayın videosunu detaylı olarak inceleyen JASAT ekipleri, onlarca kişinin bulunduğu alanda rastgele ateş eden 4 kişinin kimliklerini belirledi.





Davetlilerin hayatlarını riske atan Vali Can D. (27), Sabri B. (30), Mehmet Ç. (50) ve Tolga B. (31), JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3'ü ruhsatlı olmak üzere toplam 4 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Karakolda sorgulanan şüphelilerden Veli Can D.'nin 1, Sabri B.'nin 6, Mehmet Ç.'nin 3 ve Tolga B.'nin ise 4 olmak üzere toplam 14 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.



İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Sanki 50 tane adam öldürdük. Böyle gerekiyormuş, böyle yaptık" diyerek tepki gösterdi. Haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin var olan silah ruhsatları da idare tarafından iptal edildi.

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