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Haberler Denizli Trambolinli hırsız!

Trambolinli hırsız!

7.5.2022

Trambolinli hırsız!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, hırsızlık yapmak için çok nadir bir yönteme imza attı. Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledikten sonra kapıya doğru yöneldi. Burada kilidi zorlamaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez içecek dolaplarına yanaştı. Bir süre burada da vakit geçiren hırsız, amacına ulaşamayacağını anladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Dün sabah markete gittiğinde kilitleri bıraktığı gibi göremeyen market sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.

■ SEBAHATTİN ALP

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