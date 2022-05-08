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Haberler Denizli Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

Sıcak havaların gelmesiyle beraber kendi yiyeceğini yetiştirmek isteyenlerin fide talepleri arttı. Denizli'de fide üretici ve satıcıları fidelerin geçen yıla oranla yüzde 100 oranında talep gördüğünü söylüyor.

İHA

08.05.2022, 12:27

Denizli'de sıcak havayla birlikte ekim zamanı gelen fideler, başta çiftçiler olmak üzere kendi yiyeceğini yetiştirmek isteyenlerden büyük talep gördü.

Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte fideler de satışa sunulmaya başlandı. Fide ekim zamanı olan Nisan sonu ve Mayıs ayının ilk haftası vatandaşlar fide satıcılarında yoğunluk oluşturdu. Bu yıl vatandaşlar evlerinin bahçelerinde ya da arazilerinde sebze yetiştirmek için yoğun rağbet gösteriyor.

Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

Üretici ve satıcılar, yaz aylarında balkonlardaki saksıların ve bahçelerin vazgeçilmezi olan fidelerin geçen yıla oranla yüzde 100 oranında talep gördüğünü söylüyor. Buldan'da fide yetiştiriciliği yapan Mehmet Atik, geçtiğimiz yıllara göre vatandaşların gıda üretimi yapmak için fide satın aldığını belirtti.

Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

"FİDELER BU YIL ÇOK FAZLA TALEP GÖRDÜ"
Buldan Acısu bölgesinde fide yetiştiriciliği yapan Mehmet Atik, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl fidelerin daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. 25 yıldır fide yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Mehmet Atik, "Oğlum ve eşimle birlikte seralarımızda fide yetiriyoruz. Şubat ayında torba ve viyollara ektiğimiz tohumlar, Mart gibi yeşermeye başlar. Nisan sonu ve Mayıs ayında bu fideler tarlalara, bahçelere dikilir.

Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

Seralarımızda patlıcan, biber, pırasa, karpuz, kavun, kabak, domates, salatalık, fesleğen fideleri yetiştiriyorum. Bu yıl gerçekten de fide fiyatlarının enflasyona göre artış olmasına rağmen çok fazla talep gördüğünü gözlemliyoruz. İnsanlar kendi yiyeceklerini kendi yetiştirmek istiyorlar. Ben de onlara her yere, bağlarına, bahçelerine, saksılara, çuvallara, duvar üstlerine fide dikmelerini söylüyorum. Gelenlere fide bakımlarını ve dikim tekniklerini öğretiyorum. İnsanın kendi ürettiği ürünü yemesi çok güzel ve keyifli olur" diye konuştu.

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