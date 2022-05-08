Fideye talep geçen yıla göre yüzde 100 arttı

Seralarımızda patlıcan, biber, pırasa, karpuz, kavun, kabak, domates, salatalık, fesleğen fideleri yetiştiriyorum. Bu yıl gerçekten de fide fiyatlarının enflasyona göre artış olmasına rağmen çok fazla talep gördüğünü gözlemliyoruz. İnsanlar kendi yiyeceklerini kendi yetiştirmek istiyorlar. Ben de onlara her yere, bağlarına, bahçelerine, saksılara, çuvallara, duvar üstlerine fide dikmelerini söylüyorum. Gelenlere fide bakımlarını ve dikim tekniklerini öğretiyorum. İnsanın kendi ürettiği ürünü yemesi çok güzel ve keyifli olur" diye konuştu.