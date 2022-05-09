Denizli’de FETÖ sanığı 3 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ sanığı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ'cu emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakimlik karşısında çıkartılan 3 FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.