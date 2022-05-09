Denizli’nin o mahallelerinde 8 saatlik su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde 09.00 ila 17.00 saatleri arasında muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecektir. Bu çerçevede 10 Mayıs 2022 Salı günü Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve Fatih Mahallelerinde, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Akhan Mahallesi'nde; 12 Mayıs 2022 Perşembe günü ise Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.