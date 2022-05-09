Meteoroloji’den Denizli’ye uyarı: Bir hafta sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeybatı hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kent genelinde gün içerisinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı 9 iken, en yüksek ise 26 derece. Meteoroloji tarafından yaşana bilinecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

DİĞER