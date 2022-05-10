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Haberler Denizli Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

Denizli'de yaşanan hırsızlıkta kullanılan yöntem görenlere 'pes' dedirtti. İki kardeş, iş yelekleri giyerek binaları dolandı ve doğalgaz kutularının topraklama çubuklarını çaldı. Girdikleri son evde kameraya yakalanan kardeşler film gibi operasyonla yakalandı.

İHA

10.05.2022, 09:49

Denizli'de Enerya'nın kıyafetlerini giyerek, kendilerine teknik servis görünümü verip binlerce doğalgaz topraklama çubuklarını çalan hırsız kardeşler, film gibi operasyonla saklandıkları evlerinde yakalandı.

Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

Denizli'de son zamanlarda artan hırsız yöntemi adeta pes dedirtti.

Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı. Enerya'nın kıyafetlerini giyen yelekli şebekenin yakalanması için ekipler düğmeye bastı.

Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. (38) ve C.Ç. (41) isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde film gibi operasyonla yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

ÇUBUKLARIN DEĞERİ 800 İLE 1000 TL ARASINDA
Binlerce kişinin mağdur olduğunu belirten Şenol Çetin, "Akşam geldiğimde doğalgaz kutusunun ve vanasının açık olduğunu gördüm. Bunla ilgili gereken şirketi aradığımda bunla ilgili çalışma olmadığını söylediler. Komşular doğalgaz bakır saplamasının çalındığını söylediler.

Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

Binamız kamerayla izlendiği için kayıtları incelediğimizde 2 şüphelinin yelek giyerek çaldığını gördük.

Şikayette bulunduk ve gereken yerlere şikayetimizi yaptık. Kablo binadaki fazla elektrik akımı topraklama yapıyor ve değeri yaklaşık 800-1000 TL var" dedi.

Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...

Şebeke kamerada
Vatandaşı canından bezdiren şebekenin bir hırsızlık anı ise apartmanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevli görünümü vererek rahat rahat gezen 2 şüpheliden E.Ç.'nin gözetim yaptıktan sonra kardeşi C.Ç.'nin yanına giderek çubukları çalıp uzaklaştıkları an yer alıyor.

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