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Haberler Denizli İkiye bölünen araçtan sağ çıkamadı

İkiye bölünen araçtan sağ çıkamadı

10.5.2022

İkiye bölünen araçtan sağ çıkamadı

DENİZLİ'DEN Aydın istikametine giden Erhan Günel, Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Ali Çoban idaresindeki otomobile yandan çarptı. Kazayı görüp duramayan Cemalettin Yücel idaresindeki otomobil ve İsmail Soytürk idaresindeki kamyonet de kazaya karıştı.

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Karayolu adeta savaş alanına dönerken Günel'in kullandığı otomobil ikiye ayrıldı. Kazada ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Erhan Günel ile birlikte diğer iki otomobilde bulunan Ali Çoban, N.Ç, S.Ç, S.Ç, Celalettin Yücel ve E.Y. yaralandı.

YAKINLARINI YASA BOĞDU
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yakınları, ölüm haberi üzerine yasa boğuldu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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