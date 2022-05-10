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Haberler Denizli Siyah kuşak gelin damadı yere çarptı

Siyah kuşak gelin damadı yere çarptı

10.5.2022

Siyah kuşak gelin damadı yere çarptı
DENİZLİ'DE judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetleriyle oturdu. İmzayı atmadan önce damadı yerden yere vuran gelin, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Dünya evine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu ve eşi ile birlikte aynı kulüpte tanıştığını söyleyerek, "Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri aynı hep birlikteyiz. Misafirlerimize mesleğimiz olan judoyu tanıtmak için küçük bir gösteri hazırladık" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP
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