Arkadaşım eşek!

Denizli'nin Çal ilçesinde 15 yıldır gözü gibi baktığı eşeğinden, sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan kadın, hem sağlığına hem eşeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Aşağıseyit Mahallesi'nde yaşlı annesi Bani Halcı ile oturan Duriye Halcı (61), geçtiğimiz Eylül ayında rahatsızlandı. Hem annesinin hem de kendisinin tedavisini yaptırmak için Denizli'deki kardeşlerinin yanına gitmek zorunda kaldı. Yıllarca yükünü çeken eşek ise, yalnız kalacaktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yakınları, "Bu eşekten kurtul. Ya sat ya da köpeği olanlara ver, etini köpekler yesin" teklifinde bulundu. Duriye Halcı ise, "Bu eşek benim yıllarca yükümü çekti. Şu anda bağ, bahçe işleri yapmıyorum ama geçmişte bana çok yardımcı olan eşeğimi satmam, etini köpeklere yedirmem" diyerek gözyaşı döktü. Duriye Halcı, çaresiz kalınca MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı telefonla arayıp, "Beni eşeğimden ayırmayın başkan!" dedi.

TEKRAR BAŞKANI ARADI

Başkan Akcan, belediye ekiplerine aldırtarak Akkent Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğine gönderdi. 20'li yaşlarda olan eşek, çiftlikte 8 ay boyunca oldukça iyi bakıldı. Tedavisi sona eren Duriye Halcı, geçtiğimiz günlerde Çal'a geldi ve tekrar Başkan Akcan'ı arayarak, eşeğini istedi. Belediye görevlileri, Aşağıseyit'e götürüp sahibine teslim etti.

'O BİZİM YÜKÜMÜZÜ YILLARCA ÇEKTİ'

Eşeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Halcı, "Allah Başkan Bey'den razı olsun. Kendisinden eşeğim için yardım istedim, duyarsız kalmadı. Eşeğin bakımını üstlenen çiftlik sahibine de teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu hayvan iki kişilik ailemin yıllarca yükünü çekti. İşim bitti diyerek ölmesine ya da satılmasına göz yumamazdım" diyerek duygularını dile getirdi.

SEBAHATTİN ALP