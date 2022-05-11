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Haberler Denizli Denizli'de 5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Denizli'de 5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.

AA

11.05.2022, 20:59

Denizli’de 5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Yeni Mahalle'de yaşayan 43 yaşındaki Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri, banyoda hareketsiz bulunan ve başından yaralanan Çaltı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Geçen yıl kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedilerek yaralandığı belirtilen Çaltı'nın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beş aylık ikiz bebeklere hamile kadının kalp krizinden ölmüş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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