‘Zararı ödeyelim dava kapansın’

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 40 kazı tüfekle vurarak telef ettiği ileri sürülen Sarayköy CHP İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'nın sekizinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın diğer duruşmalardaki ifadeleriyle çelişkili konuşması nedeniyle tekrar dinlenmesini isteyerek duruşmayı erteledi. Sarayköy'de yaşayan tamirci Süleyman Demir, 9 Temmuz 2020'de evinin bahçesinde beslediği 40 kazın, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya tarafından pamuk ve yonca ekili tarlasına girdiği gerekçesiyle telef edildiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesin'ce mala zarar verme suçundan dava açıldı.

'BİR GÜN ÖNCE ARADIM'

Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Konya ile kazları telef olan Süleyman Demir'in avukatı katıldı. Duruşmada sanık Konya, hakkındaki suçlamalarla ilgili, "Bizim Süleyman Demir ile aramızda bu olaydan 5-6 ay öncesine dayanan sıkıntılar vardı. Kazları bizim yonca tarlamıza girip zarar veriyordu. Kendisini defalarca uyardık. Kazların vurulmasından bir gün önce de ben Süleyman'ı arayarak 'artık son deme geldik' dedim. Ertesi gün babam kazları yine yonca tarlasında görünce bir anlık sinirle vurmuş. Kazları ben vurmadım, babam vurmuş. Babamın kazları vurduğu an ben yanında değildim. Kazların vurulduğunu öğrendikten sonra Süleyman'ın yanına giderek 'al layığını buldun kazlarını git tarladan topla' dedim" diye konuştu.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Sanık Konya, "Kazları ben değil babam vurmuş zararını ödeyelim dava kapansın" diyerek mağdurun 6 bin lira zararını karşılamayı kabul ettiğini ve beraatını istediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanığın diğer duruşmalardaki ifadeleriyle çelişkili konuştuğu için tekrar dinlenmesini isteyerek duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

'VURDUM GİT TOPLA' DEDİ

KAZLARI öldürülen Süleyman Demir, "Kazları vurduktan sonra dükkanıma geldi. Kazlarını vurdum git topla dedi. Şimdi ise inkar ediyor, mahkemede babasının üstüne yıkıyor işi. Husumetimiz yoktu, aksine arkadaştık. Benim zararım çok. İlçe başkanı diye kendini kayırıyor. Ben tamirciyim. Arabasını ben tamir ederdim. O siyasi hayatım bitecek diye korkuyor. Ceza falan almayayım diye yalan söylüyor. Bende ses kaydı var, şahitlerim var, kazlarımı kendisinin vurduğunu söylerken" dedi.

SEBAHATTİN ALP