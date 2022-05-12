  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de ikizlere 5 aylık hamile kadının acı sonu

Denizli'de ikizlere 5 aylık hamile kadının acı sonu

Denizli Buldan'da yaşanan acı olayda 45 yaşındaki Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu. 2 çocuk sahibi ve ikizlere 5 aylık hamile olan Çaltı'nın hayatını kaybetmesi ile ilgili polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı.

İHA

12.05.2022, 12:58

Denizli’de ikizlere 5 aylık hamile kadının acı sonu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı (43), evinin banyosunda ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Çaltı'nın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtiliyor.



Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Hatice Çaltı'dan bugün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geçen yıl, kimliği belirsiz bir kişi tarafından da darbedildiği öğrenilen Çaltı'nın vücudunda vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmadığı belirlendi. 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA