Husumetlisini cadde ortasında vurup kaçtı

DENİZLİ'DE husumetlisini yolda görünce vurup kaçan şahıs yakalandı. Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan H.K, aralarında alacak verecek meselesi olan Osman Aktop (30) ile karşılaştı. Otomobiliyle önünü kesip, "Sen nerelerdesin aramadığım yer kalmadı" diyerek konuşmak istedi. Ancak Osman Aktop cevap vermeyerek yoluna devam etti. Öfkeden çılgına dönen H.K. otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alarak peş peşe tetiğe bastı. Karnından ve göğsünden vurularak ağır yaralanan Aktop hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli H.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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