  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Denizli'de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan acı kazada bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarpıp adeta hurdaya öndü. Kazada Baba Hüseyin Erten (28) ve yolcu konumundaki anne Yasemin Erten (25) hayatını kaybederken 5 yaşndaki çocukları ise yaralı kurtuldu.

17.05.2022, 11:06

Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

Denizli’de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı.

Denizli’de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli’de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin araçtaki 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli’de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA