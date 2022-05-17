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Denizli'de acı son! Anne baba öldü 5 yaşındaki çocukları kurtuldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan acı kazada bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarpıp adeta hurdaya öndü. Kazada Baba Hüseyin Erten (28) ve yolcu konumundaki anne Yasemin Erten (25) hayatını kaybederken 5 yaşndaki çocukları ise yaralı kurtuldu.