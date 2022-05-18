  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Bisikletli genç araç altında kaldı

Bisikletli genç araç altında kaldı

18.5.2022

Bisikletli genç araç altında kaldı
DENİZLİ'DE arkadaşıyla beraber bisikletlerle karşıdan karşıya geçen çocuk, hızla giden otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuğun şok geçirdiği olayda, plakasını düşüren vicdansız sürücü kayıplara karıştı. Kaza, Pamukkale Yunusemre mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Pamukkale Su Sporları Kulübü Yüzme Sporcusu 16 yaşındaki Batuhan Dereli ve arkadaşı bisikletleriyle gezerken 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak öldü. ■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA