Bisikletli genç araç altında kaldı

DENİZLİ'DE arkadaşıyla beraber bisikletlerle karşıdan karşıya geçen çocuk, hızla giden otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuğun şok geçirdiği olayda, plakasını düşüren vicdansız sürücü kayıplara karıştı. Kaza, Pamukkale Yunusemre mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Pamukkale Su Sporları Kulübü Yüzme Sporcusu 16 yaşındaki Batuhan Dereli ve arkadaşı bisikletleriyle gezerken 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak öldü. ■ SEBAHATTİN ALP