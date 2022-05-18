Eşini öldüren tutuklu sanık hayatını kaybetti

DENİZLİ'DE eşini tüfekle vurarak öldürdüğü için cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede can verdi. Denizli Ceza İnfaz Kurumu'nda 5 aydır tutuklu olan Cafer Gülkaya (70) rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale'nin Anafartalar mahallesinde 6 Ocak'ta, Cafer Gülkaya evde çıkan tartışma sonrası 69 yaşındaki eşi Safiye Gülkaya'yı tüfekle öldürmüş ve tutuklanmıştı. ■ SEBAHATTİN ALP

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