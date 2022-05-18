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Haberler Denizli Eşini öldüren tutuklu sanık hayatını kaybetti

Eşini öldüren tutuklu sanık hayatını kaybetti

18.5.2022

Eşini öldüren tutuklu sanık hayatını kaybetti
DENİZLİ'DE eşini tüfekle vurarak öldürdüğü için cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede can verdi. Denizli Ceza İnfaz Kurumu'nda 5 aydır tutuklu olan Cafer Gülkaya (70) rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale'nin Anafartalar mahallesinde 6 Ocak'ta, Cafer Gülkaya evde çıkan tartışma sonrası 69 yaşındaki eşi Safiye Gülkaya'yı tüfekle öldürmüş ve tutuklanmıştı. ■ SEBAHATTİN ALP
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