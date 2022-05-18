Görüntüleri ortaya çıktı! Bir aile böyle yok oldu

Ekip başı Adnan Ertaş, "Benim ekipte 9 kişi var günde 750 ila 800 koyun kırkıyoruz. 100 koyun kırkan da oluyor 80-90 koyun kırkan da oluyor" diye konuştu.



Koyunlardan kırkılan yünler ise toplu şekilde fabrikalara gönderilerek; yün halı, yorgan ve yastık olarak günlük kullanıma kazandırılıyor.