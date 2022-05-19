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Haberler Denizli 10 milyon liralık mobil vurguna polis el koydu

10 milyon liralık mobil vurguna polis el koydu

19.5.2022

10 milyon liralık mobil vurguna polis el koydu
DENİZLİ merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip 10 milyon liralık vurgun yapan organize suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların güvenini kazandıktan sonra şifreleri alıp, banka hesaplarından başka banka hesaplarına paraları transfer ettikleri belirlendi. ■ SEBAHATİN ALP
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